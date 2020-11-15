Я раньше и предположить не могла, что в календаре профессиональных праздников есть и День логопеда, который отмечается 14 ноября каждого года.

Конечно, этот праздник касается узкого круга специалистов, которые вправе называться и педагогами-дефектологами, и речевыми терапевтами. Но так ли важно их существование на самом деле? Ну, подумаешь, человек «пришепетывает», проглатывает какие-то звуки, «картавит», как принято говорить… Суть-то в человеке не меняется… Однако, патологический дефект речи, который не удосужились устранить в раннем возрасте, способен вызвать у ребенка серьезный комплекс неполноценности на всю дальнейшую жизнь, создать серьезные преграды для общения и социализации.

ЕСЛИ ВО РТУ «КАША»

Логопедия – наука сравнительно молодая. Возникла она как отдельная ветвь, отпочковавшись от медицины и педагогики, лишь в середине 19 века. Раньше специалисты были уверены, что все нарушения речи связаны с проблемами речевой мускулатуры и трудностями артикуляции. Главной заботой дефектологов в то время была лишь сурдопедагогика, необходимая людям с патологией слуха и помогающая им в умении говорить. Но позже специалисты расширили область этой проблематики. Современный логопед уже обладает навыками психологии, физиологии, языкознания, и должен уметь работать как с детьми, так и со взрослыми. Всем известно такое последствие, допустим, инсульта, когда речевые функции или ослабевают, или утрачиваются совсем. Человек, порой, заново учится говорить, и тут логопед-дефектолог для него – один из важнейших людей на земле!

Но особенно необходим такой специалист на ранней стадии речевого становления маленького человека.

В советское время, помню, существовали детские сады с особыми логопедическими группами. Для них разрабатывались специальные методические пособия, они были на особом положении, и даже музыкальные занятия велись с учетом дефектологической пользы. Развитие ребенка там проходило под попечением воспитателей-логопедов, и те, кто когда-то сталкивался с дошкольной педагогикой, знали, насколько терпеливым, вдумчивым, психологически тяжелым был их труд. Не случайно в таких логопедических группах для своих наставников разучивались поздравительные стишки – на День учителя, кажется, – логопедического Дня тогда не существовало:

«Если вдруг проблемы с речью, – срочно нужен логопед!

Он поможет все исправить, нашу речь спасти от бед». Или:

«Счастья в жизни, позитива

Пожелать хочу вам я.

Пусть звучат всегда красиво

Буквы все – от «А» до «Я».

СТРАШНОЕ СЛОВО «Т-Р-Р-Р-АКТОР»

Как считают логопеды, к четырем годам у ребенка уже должно быть сформировано фонематическое восприятие, и к этому же возрасту заканчивается установка правильного звукопроизношения, то есть, ребенок должен говорить совсем чисто. К пяти годам дети уже довольно свободно пользуются сложными предложениями. Их высказывания и суждения напоминают короткий связанный рассказ. Они уже практически совсем не испытывают затруднений при произношении звуков, но могут встречаться и «камни преткновения» – в виде некоторых коварных свистящих, шипящих и сонорных звуков «р» и «л». Надо ли сразу хвататься за голову и бежать за помощью к логопеду? И при этом, еще и рискуя нарваться на слабого и некомпетентного специалиста, который сам не выговаривает добрую половину алфавита. Вроде киношного «логопефа», блестяще сыгранного Роланом Быковым… Помните, его пригласили для исправления «фефекта фикции» (дефекта дикции) у «фефочки» (девочки), которая должна приходить на занятия на улицу «койкого» – Горького, то бишь…

Так вот, сами логопеды советуют родителям – на начальном этапе – более внимательно относиться к звукопроизношению своего чада, и не допускать распространенных ошибок. Во-первых, ни в коем случае не стоит с ребенком разговаривать на «птичьем языке», специально «сюсюкать», утрированно коверкать звуки. Во-вторых, надо проявлять терпение и сразу поправлять ребенка, если он произнес какой-либо звук неправильно. Для моей дочери, например, особенно мучительными были слова «рыба» и «трактор». «А ну-ка, скажи слово правильно»! «Т-р-р-р-актор», – рычала она сквозь слезы, и эта безобидная сельскохозяйственная машина долгое время представлялась ей страшным и злобным чудовищем…

ЛОГОПЕДЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

Когда маленький ребенок смешно коверкает слова, это еще может какое-то время быть предметом умиления. Но если он уже приближается к школьному возрасту, а речь его никак не хочет «выправляться» – тут уже надо родителям бить тревогу. И дело даже не в том, что ваше драгоценное дитя непременно будет служить мишенью для насмешек и «дразнилок» со стороны сверстников… Важнее всего, что серьезные речевые дефекты все чаще идут рядом с какими-то более серьезными заболеваниями.

Это могут быть последствия родовой травмы, гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях), инфекция во время беременности и другие постродовые причины. Нарушения дикции могут оставаться и после основного цикла формирования речи, что может свидетельствовать, к примеру, о «детской афазии». А это признаки нарушения центральной нервной системы, которые характеризуются частичной или тотальной потерей речевых функций у детей с ранее сформировавшейся речью. В этом случае вмешательство логопеда просто необходимо!

Сначала, конечно, надо проконсультироваться с педиатром, который, по необходимости, обязательно направит вас к специалисту. Количество занятий для корректировки речи индивидуальны – все зависит от сложности дефекта. Но минимум – надо посещать занятия три месяца подряд, и это в том случае, если проблема только в звукопроизношении…

Педагог-логопед с 45-летним стажем работы – Людмила Игнатьевна Илюхина – вообще считает логопедические проблемы недооцененными. Она со всей компетентностью утверждает: «У детей, которые неправильно произносят звуки, есть отклонения в физическом развитии. Это участки мозга, которые неразвиты для восприятия звуков; участки мозга, которые «не слышат» эти нарушенные звуки и не проводят звук в речевой центр. Из-за этого дети делают ошибки при письме, путают звуки, не могут читать, и если логопед не исправит эти отклонения в физическом развитии мозга, то в дальнейшем у ребенка разовьются комплексы в психике. Для устранения этих последствий нужно знать специальные методики. А при тяжелых нарушениях речи вообще необходимо обучаться в специализированных речевых школах». Кстати, подобная школа у нас всего одна – да и та находится только в Ленгере.

ЛОГОПЕДЫ ЛИШНЕГО НЕ ПРОСЯТ

Людмила Игнатьевна – за время своей долгой работы на этом поприще – научила правильно говорить сотни своих учеников. И даже получила медаль и звание «Заслуженный учитель Казахстана», благодаря своему подвижническому профессиональному почину. Она стояла у истоков открытия логопедических пунктов-кабинетов при общеобразовательных школах Шымкента. Это было совсем непростым делом. В 2013 году Людмила Игнатьевна работала в средней школе № 39, где оказалось… 300 детей с явными нарушениями речи. Ей пришлось организовать родителей таких детей, сподобить их написать письмо самому Президенту страны Нурсултану Назарбаеву, и только тогда дело сдвинулось с места – то есть, появилась юридическая база для повсеместного открытия школьных логопедических кабинетов. Эта ее заслуга и была оценена по достоинству…

Сегодня Людмила Игнатьевна на заслуженном отдыхе, но ей до сих пор не дает покоя какое-то снисходительно-небрежное отношение некоторых школьных директоров к работе учителя-логопеда. «Ведь есть же у нас в стране Закон № 52-7 и Постановление правительства от 31 декабря 2015 года, по которым логопеду положена надбавка за наш кропотливый труд, – сказала Людмила Илюхина. – Надбавка небольшая – логопедам лишнего не надо – она составляет 40% от БДО (базового должностного оклада). Это всего 7 тысяч тенге, так же, как платят за классное руководство, не больше… Хочу сказать спасибо — за понимание нашей проблемы заведующей городским управлением образования Жанат Арысбековне Тажиевой и председателю шымкентской городской организации казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки Ларисе Владимировне Тургинбаевой. Они многое сделали, чтобы закон о доплате логопедам исполнялся на практике. Но… не все школы его выполняют, вернее, не хотят выполнять»…

Я попросила Людмилу Игнатьевну вспомнить какой-нибудь яркий запомнившийся случай из жизни, когда ей удалось «поставить речь», казалось бы, безнадежному, еле говорящему ребенку. Она даже растерялась: «Таких случаев было много. У меня не было такого, чтобы я, взявшись за работу, не добивалась результата на все 100 процентов… С кем-то я работала три месяца, с кем-то пришлось потрудиться и шесть лет – по-разному бывало – но за качество своей работы я всегда отвечала и своей репутацией, и своей профессиональной совестью»…

Что ж, нельзя не воспользоваться Днем логопеда, чтобы не пожелать им успехов, счастья, результативности и удовлетворенности в собственном нелегком труде. Для этого приведу еще одно поздравление, которое выискала в сценарии детского утренника:

«Вы учите красиво говорить,

Речь не коверкая, и не глотая буквы.

Произношения распутывая нить,

Ровнее делаете маленькие судьбы»…

Очень тепло и по-взрослому, не правда ли?

Елена ЛЕТЯГИНА