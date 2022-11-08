Детей с тяжелыми нарушениями речи будут обучать по новой методике

В Туркестане прошел тренинг «роль новых методов в совершенствовании профессионального мастерства учителей».

В мероприятии приняли участие более 40 воспитателей специального центра для детей с тяжелыми нарушениями речи. Целью коучинга является информирование педагогов о новых подходах в образовании и обучении.

Квалифицированный воспитатель Турдали Нурмаханбетов уже 5 лет работает в туркестанской школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи. Этот центр переехал в новое здание в 2018 году, когда был модернизирован. Сегодня опытный специалист осваивает уже новые методы воспитания детей.

«Нам дали задание подготовить различные методы воспитания. Мы их описали и теперь используем. Во-первых, у нас есть этап приветствия. Там мы приветствуем учеников в пяти шагах от дверей. Потом задаем вопросы. Когда дети ответят на вопрос правильно, учитель делает шаг вперёд. Когда ответят на все вопросы правильно, учитель входит внутрь. Если дети отвечают неверно, преподаватель выходит из класса. Это необходимо для развлечения учеников. Потом мы начинаем урок. По его окончании играем в различные игры на интерактивной доске. Используем при этом задачи для развития ручной моторики ребенка», — рассказывает воспитатель школы-интерната Турдали Нурмаханбетов.

Требования к персоналу в школе жесткие, так как в образовательном учреждении обучаются дети с дефектами речи. К работе допускаются только опытные педагоги и логопеды. Для укрепления их профессионализма заместитель директора по воспитательной работе еженедельно проводит различные тренинги.

«Мы используем множество обновленных методик и приемов воспитания и обучения детей. В том числе мы демонстрируем методы в таксономии Блума. В него входит 5 шагов. Мы рассказываем, какие методы используются в этих 5 шагах. Сам урок состоит из 3-х частей. Начало, середина, конец. Во время урока мы полностью учим всем приемам. Такие занятия у нас по плану обязательно проводятся один раз в неделю», — говорит заместитель директора по воспитательной работе Багила Кыстаубаева.

На этом собрании обменивались опытом более 40 специалистов. В ходе мероприятия они отработали различные приёмы, такие как «игра в дельфина», «кружок веселья», меняя условия упражнений в соответствии с подготовленностью учеников. Теперь педагоги смогут использовать их и на своих уроках.