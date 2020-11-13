В Шымкенте строительство мостов через реку «Бадам» в жилых массивах Маятас и Тогыс идет полным ходом.

Их сдадут в эксплуатацию в конце года, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Аким Енбекшинского района Галымжан Ильясов на брифинге в информационно-коммуникационном центре рассказал о проделанной работе в районе за 10 месяцев.

— В этом году реконструированы и сданы в эксплуатацию мост через реку «Сайрам Су» на Ленгерском шоссе и мост через реку «Бадам» в жилом массиве Карабастау. Кроме того, реконструкцию моста в жилом массиве Елтай осуществляет подрядная компания ТОО «ЖБИ-С». Также в ходе текущего ремонта одной дороги, мост через реку Сайрам су в районе завода «ТЭЦ-3» отремонтировало ТОО «Алем Транс Жол», — сообщил Галымжан Ильясов.

Кроме того, специалисты района в течение 10 месяцев текущего года проверили состояние 72 внутренних лестниц между дворами. Установлено, что состояние 23 отремонтированных лестниц удовлетворительное, подготовлены акты дефектов и смета на реконструкцию 8 изношенных лестниц и проведены новые монтажные работы. Реконструкция оставшейся 41 изношенной лестницы запланирована на 2021-2023 годы.