Переход на электронную систему оплаты за проезд в Шымкенте идет со скрипом.

Нововведение горожане воспринимают с трудом, говорят, мол сколько времени платили за проезд наличкой, а теперь нужно тратить деньги на карточки, да и еще и пополнять их.

Вопросов к электронной системе у шымкентцев накопилось много. Горожане не понимают, сколько будут платить, если валидатор вдруг сломается? По словам инвесторов, если два терминала в общественном транспорте одновременно выйдут из строя, то расходы за проезд они возьмут на себя. Говорят, на починку уйдет немного времени.

«Если оба автоматически не работают, то пассажиры имеют право бесплатно проехать, но у нас есть ответственность, и договоренность с перевозчиками, в случае выхода из строя терминала, они обязаны нам сообщить и мы отправляем мобильную группу, которая устранит поломку. По городу сейчас работают 4 мобильные группы, по мере необходимости будем увеличивать», — рассказал Сержан Акилбаев, управляющий директор «QazSmartTrans».