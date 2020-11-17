В Шымкенте заметно похолодало. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни морозы. Городские власти, ответственные за организацию и координацию работы департаментов и коммунальных служб, еще раз проверили готовность к предстоящей зиме и отопительному сезону.

Метеорологи предполагали, что этот ноябрь может стать самым тёплым за последние годы, но зима в регион всё-таки пришла. В Шымкенте уже падал первый снег и на этой рабочей неделе погода не собирается меняться. Синоптики обещают, что столбики термометров опустятся ниже нуля, а иногда будет идти снег.

Салтанат Коныс, инженер-синоптик филиала РГП Казгидромет по Туркестанской области: «17 ноября в Шымкенте облачно, ночью температура воздуха опустится до -5…-7 градусов, днем столбики термометра будут находиться на отметке 0…-2.

18-19 ноября, ночью, -8…-10 мороза, днем 0…-2. В среду, во второй половине дня, и 19-го ночью ожидается снег».

Готовность коммунальных служб к зиме оценил и глава города. Cпецтехника выстроилась перед акиматом Шымкента. Коммунальные службы, а это сразу пять организаций, продемонстрировали свою готовность к зиме. В этом году в строю появились и новые машины. В уборке дорог и улиц будут задействованы 210 машин спецтехники. Укомплектован и штат сотрудников.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента: «Я сейчас убедился, что техника и люди готовы. 30-40 процентов техники обновлены. Так что никаких проволочек не должно быть. Нужно работать четко и реагировать оперативно».

Готовятся к зиме и спасатели. У них техника высокой проходимости. Несмотря на температуру, это время года у них каждый раз выдаётся жарким.

Жанибек Каримбаев, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента: «182 единицы техники и 670 человек личного состава департамента по ЧС города в боевой готовности. Силами пяти коммунальных служб мегаполиса дороги, по 32 направлениям, протяженностью свыше тысячи километров, будут приведены в порядок в зимнее время».

Диспетчерские службы и аварийные бригады дежурят круглосуточно, уверяет генеральный директор ТОО «Куат жылу орталык — 3» Пердебай Сабитов.

— Все многоэтажки подключены к теплу. Котельные и насосные работают 24 часа в сутки. По телефонам 44-82-37 и 44-81-89 можно передать свои заявки работникам диспетчерской службы.

В Шымкенте уже готовы встретить холода, уверены специалисты, а чтобы избежать неприятных ситуаций зимой, подготовили пять тысяч тонн соли и свыше семнадцати тысяч кубов песка. В случае необходимости запасы пополнят.

Шынар Оразова