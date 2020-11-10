Как можно подать заявление на услугу “Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства” через ЦОН.

По словам PR-менеджера госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой если человек недееспособный, то обращается в ЦОН его официальный представитель. Присутствие дееспособного лица, при оформлении услуги, обязательно. Срок оказания данной услуги 7 рабочих дней, не считая день сдачи документов.

Также, срок оказания услуги может продлится до 30 календарных дней в случаях дооформления материалов дела либо для дополнения недостающих документов. Размер пособия составляет 45736 тенге — подчеркнула Алтынай Татаева.

Итак:

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Для оформления пособия возьмите с собой следующие документы:

— Удостоверение личности (заявителя и лица с ограниченными возможностями);

— Если уход осуществляется за лицом признанным недееспособным, то заявление подается от его законного представителя с подтверждающими полномочия документами;

— В случае обращения лица имеющий статус оралмана, предоставляется документ о статусе;

— Заявитель предоставляет подтверждающий документ об его определении как лица, осуществляющий уход за инвалидом первой группы с детства;

— Справка об инвалидности;

— Документ о номере банковского счета, на который будут перечисляться выплаты;

— Для жителей города Байконыр – справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города Байконыр.

Внимание, данное пособие назначается лицам, осуществляющим уход за совершеннолетним инвалидом первой группы с детства.