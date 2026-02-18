В Шымкенте документы из ЦОНа доступны 24/7: как работают постаматы

Забрать готовые документы из ЦОНа теперь можно в любое удобное время — даже вечером, в выходные и праздничные дни.

Как сообщает Госкорпорация «Правительство для граждан», такую возможность обеспечивают постаматы – автоматизированные пункты выдачи документов, работающие круглосуточно и без выходных. Постамат позволяет услугополучателю самостоятельно забрать результат оказанной услуги через персональную ячейку.

Доступ к ней открывается по индивидуальному коду, который поступает на номер телефона после готовности документа, а также после прохождения биометрической идентификации. На сегодняшний день в городе функционирует 1 постамат по адресу: ул. Жангельдина, 13А. Сервис предоставляет доступ к 19 видам государственных услуг.

Среди них — выдача повторных свидетельств о рождении, заключении брака, расторжении брака и смерти, получение архивных справок, а также дубликатов аттестатов и дипломов. Отметим, что сервис постаматов предусматривает простой и удобный порядок получения готовых документов. При оформлении услуги в ЦОНе необходимо выбрать способ получения результата и дать согласие на выдачу через автоматизированный пункт. После SMS-уведомления о готовности документа его можно забрать в течение трех дней.

Если документ не будет получен в указанный срок, он передается на стандартную выдачу через специалиста ЦОН. Стоимость услуги выдачи готовых документов через постамат в 2026 году составляет 518 тенге. В Госкорпорации отмечают, что сервис постаматов расширяет возможности получения государственных услуг и делает выдачу готовых документов более удобной для граждан, особенно для тех, кто не успевает посетить ЦОН в рабочее время.