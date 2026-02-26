Мобильный ЦОН: сколько услуг казахстанцы получают через приложение

Государственные услуги в Казахстане продолжают переходить в цифровой формат. Сегодня в реестре насчитывается 1448 госуслуг, из которых 1278 доступны онлайн.

Одним из таких цифровых каналов стало мобильное приложение «ЦОН» — в нём реализовано 18 сервисов, включая 79 видов услуг в формате видеоЦОН, сообщает Государственная корпорация «Правительство для граждан».

По данным Госкорпорации, в 2025 году мобильное приложение «ЦОН» установили более 2 млн пользователей, а с начала 2026 года к ним присоединились ещё около 370 тыс. человек. Через приложение граждане заранее бронируют очередь, выбирают удобные дату и время визита, получают электронные QR-талоны, проверяют статус поданных заявок и отслеживают доставку готовых документов.

Одним из самых востребованных сервисов остаётся получение цифрового талона. С момента запуска сервиса выдано свыше 3,5 миллионов электронных талонов, что позволило повысить эффективность работы центров и упростить планирование визитов.

Приложение поддерживает и дистанционные форматы обслуживания. Пользователи могут отслеживать доставку документов онлайн, а также воспользоваться сервисом «Услуга по видео», который позволяет получить консультацию или оформить услугу через видеосвязь со специалистом без визита в отделение.

Часть транспортных процедур также переведена в цифровой формат. В приложении доступны оформление договора купли-продажи автомобиля, проверка истории авто, заказ государственных номерных знаков и запись на экзамены для получения водительского удостоверения.

Как отмечают в Госкорпорации, мобильное приложение «ЦОН» стало одним из ключевых инструментов онлайн-взаимодействия с населением, и, в рамках года цифровизации и искусственного интеллекта, будет отражать дальнейший курс компании по цифровизации процессов и автоматизации госуслуг, обеспечивая более удобный и доступный формат.