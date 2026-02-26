Реклама
На главную Новости Шымкента Общество 26.02.26: Красивую дату для брака выбрала 51 пара в Шымкенте

26.02.26: Красивую дату для брака выбрала 51 пара в Шымкенте

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
26

26 февраля 2026 года в Шымкенте с заявлением о регистрации брака обратилась 51 пара, выбрав для создания семьи красивую «зеркальную» дату – 26.02.26.

Февраль в этом году стал востребованным месяцем для заключения браков, однако в этом месяце особый свадебный ажиотаж вызвала так называемая «счастливая дата».

Только за один день 26 февраля в городской РАГС 51 пара подала заявление на регистрацию брака. Всего с начала 2026 года в Шымкенте заключили брак 895 пар.
К слову, за 2025 год в Шымкенте было зарегистрировано 7052 брака. Регистрация браков проходила в торжественном зале, церемонии проводили сотрудники РАГСа. Для жителей также доступна услуга выездной торжественной регистрации.

Напомним, государственная пошлина за регистрацию брака составляет 4 235 тенге. Услуга торжественной регистрации оплачиваются отдельно. Подать заявление на регистрацию брака необходимо не позднее чем за 15 дней до выбранной даты в РАГСе, через приложение «ЦОН», а также через мобильные приложения банков второго уровня.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.