26.02.26: Красивую дату для брака выбрала 51 пара в Шымкенте

26 февраля 2026 года в Шымкенте с заявлением о регистрации брака обратилась 51 пара, выбрав для создания семьи красивую «зеркальную» дату – 26.02.26.

Февраль в этом году стал востребованным месяцем для заключения браков, однако в этом месяце особый свадебный ажиотаж вызвала так называемая «счастливая дата».

Только за один день 26 февраля в городской РАГС 51 пара подала заявление на регистрацию брака. Всего с начала 2026 года в Шымкенте заключили брак 895 пар.

К слову, за 2025 год в Шымкенте было зарегистрировано 7052 брака. Регистрация браков проходила в торжественном зале, церемонии проводили сотрудники РАГСа. Для жителей также доступна услуга выездной торжественной регистрации.

Напомним, государственная пошлина за регистрацию брака составляет 4 235 тенге. Услуга торжественной регистрации оплачиваются отдельно. Подать заявление на регистрацию брака необходимо не позднее чем за 15 дней до выбранной даты в РАГСе, через приложение «ЦОН», а также через мобильные приложения банков второго уровня.