Горожане жалуются на невозможность оплатить транспортной картой в час пик, когда в автобусе не протолкнуться.

Инвесторы только руками развели.

Мол, придется привыкнуть, валидатора в кабине два — в середине автобуса и у водителя. Оплатить надо на входе. Проверяющие будут контролировать кто оплатил, а кто нет — постоянно.

«Валидаторы есть у водителя автобуса, который не отъезжая от остановки может провести оплату входящих с передней двери пассажирам, а входящие с задней двери будут оплачивать сами, пока что это будут контролировать и кондукторы. Тех, кто не заплатил ждет штраф, контролеры будут следить за оплатой», — рассказал Сержан Акилбаев, управляющий директор «QazSmartTrans».