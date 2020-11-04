«Казахфильм» объявляет ONLINE-кастинг для нового исторического блокбастера Акана Сатаева, передает Otyrar.KZ.
Проект: полнометражный фильм о хане Касыме.
Критерии отбора на ГЛАВНЫЕ и ОСНОВНЫЕ роли:
Мужчины и женщины азиатской внешности;
Знание казахского языка будет преимуществом;
Возраст 30-45 лет;
Навыки верховой езды и сценического боя;
Профессиональное актёрское образование/актёрский опыт будут преимуществом.
Критерии отбора на ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ роли:
Мужчины и женщины разных типажей;
Возраст 15-70 лет;
Навыки верховой езды и сценического боя будут преимуществом.
Для участия в кастинге, пожалуйста, заполните форму, пройдя по ссылке в шапке профиля.
ВНИМАНИЕ: Все анкеты претендентов на роли в проекте «Касым хан», полученные ранее, непременно будут рассмотрены.