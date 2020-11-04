«Казахфильм» объявляет ONLINE-кастинг для нового исторического блокбастера Акана Сатаева, передает Otyrar.KZ.

Проект: полнометражный фильм о хане Касыме.

Критерии отбора на ГЛАВНЫЕ и ОСНОВНЫЕ роли:

Мужчины и женщины азиатской внешности;

Знание казахского языка будет преимуществом;

Возраст 30-45 лет;

Навыки верховой езды и сценического боя;

Профессиональное актёрское образование/актёрский опыт будут преимуществом.

Критерии отбора на ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ роли:

Мужчины и женщины разных типажей;

Возраст 15-70 лет;

Навыки верховой езды и сценического боя будут преимуществом.

Для участия в кастинге, пожалуйста, заполните форму, пройдя по ссылке в шапке профиля.

ВНИМАНИЕ: Все анкеты претендентов на роли в проекте «Касым хан», полученные ранее, непременно будут рассмотрены.