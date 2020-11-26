Они дали слово мужчин служить верой и правдой и защищать нашу родину.

Свыше ста новобранцев, призванных осенью из Нур-Султана, Актюбинской и Кызылординской областей, приняли военную присягу в воинской части регионального командования «Юг».

Новобранцы клянутся защищать Родину до последнего вздоха, а еще верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам страны. Молодые ребята из Нур-Султана, Актюбинской и Кызылординской областей принимают военную присягу в воинской части регионального командования «Юг». Слова присяги солдаты произносят, как и предполагает важный церемониал -для каждого из них это большая ответственность.

Рустем Рахимжанов, призывник из столицы. Молодой человек считает, что настоящий мужчина должен отслужить в армии. Служить верой и правдой, таков главный девиз будущих защитников Отечества.

«Для меня как и для многих парней — это знаменательное событие, за месяц, проведенный в воинской части, я понял, что в армии закаляется дух, становишься морально и физически крепче, многому учишься, меня все устраивает, мне, действительно очень понравилось, я рад что попал в эту часть», — говорит Рустем РАХИМЖАНОВ, рядовой из г. Нур-Султана.

В показательных выступлениях новобранцы демонстрируют свое мастерство и самоотверженность: это и мастерство владения оружием, применения его в боевой обстановке, и умение действовать в рукопашном бою. Этому солдаты научились всего за месяц.

«Я считаю, что служить обязан каждый мужчина, это наша Родина, Государство дает возможность нам развиваться и жить благополучно. Мы не подведем», — говорит Жандос ОЗБЕКБАЙ, рядовой из г.Нур-Султан.

Все призывники прошли двухнедельный карантин в специально оборудованных казарменных помещениях. Новобранцы приступили к курсу молодого бойца после сдачи ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. Теперь им предстоит обучиться теоретическому и практическому изучению штатного оружия, военной и специальной техники.