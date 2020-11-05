В шымкентском специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних начался суд по делу о смерти студента.

Пятерых подростков подозревают в жестоком избиении 17-летнего студента.

Подозреваемым в преступлении инкриминируют статью: «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Молодые люди участвовали в судебном процессе онлайн. Родители подозреваемых наблюдали за своими детьми из зала суда. На рассмотрение дела пришла и мать погибшего Абзала Уткурова.

«Уголовное дело в отношении Ибраева Нуржана Валихановича, Турашева Абылайхана Асановича, Усипбаева Жанболата Амалбековича, Онгара Амирбека Усеновича, Барата Торебека Кумисбековича и Амангельды Даулета Омаровича, обвиняемых по ч. 3 ст. 106 и ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса РК, заслушивается в открытом судебном заседании с обратной связью», — Даурен САЙХАНОВ, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г.Шымкента.

Трагедия произошла полгода назад. Между группой несовершеннолетних произошел конфликт, переросший в драку. Пострадали тогда трое подростков. Один из них 17-летний студент колледжа Абзал Уткуров. В потасовке о его голову разбили шлакоблок. Пролежав в коме несколько дней, парень скончался не приходя в сознание. По версии следствия, к смерти подростка причастны не 8 человек, как уверяют близкие Абзала, а 5. Если вина подозреваемых будет доказана, то подсудимым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Анастасия Новикова