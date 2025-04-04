В Шымкенте скончался студент из Индии

30 марта в одном из многоквартирных домов Шымкента скончался 21-летний студент второго курса Южно-Казахстанской медицинской академии Уткарш Шарма. Он проживал в арендованной квартире вместе с друзьями.

Несмотря на попытки оказать ему первую медицинскую помощь, спасти молодого человека не удалось. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Алтынай Сарсенбекова, представитель Южно-Казахстанской медицинской академии: «По словам очевидца, студент, который проживал в арендованной квартире, около 23:00 лег спать. Через некоторое время его сосед услышал звуки, свидетельствующие о том, что студенту стало плохо. Когда он подошел, то увидел, что у студента открыты глаза и рот, а также наблюдались судороги. Он не мог ответить на вопросы, после чего ему попытались оказать первую помощь. Позвали соседей, которые, в свою очередь, вызвали скорую помощь. Однако, когда медики прибыли, студент уже скончался».

Уткарш Шарма обучался по программе медицинского образования. По заключению экспертов, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. В академии сообщили, что при поступлении студент прошел полное медицинское обследование.

Алтынай Сарсенбекова, представитель Южно-Казахстанской медицинской академии: «Студент был спокойным, прилежным, хорошо учился. Никаких странностей в его поведении не наблюдалось. Жалоб на здоровье он не предъявлял, на учете не состоял».

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Следов насильственной смерти не обнаружено. Тем не менее, полиция возбудила уголовное дело по факту смерти иностранного студента. Назначена судебно-медицинская экспертиза и начаты комплексные следственные мероприятия.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года в одной из съемных квартир Шымкента были найдены тела двух студентов из Индии, обучавшихся в той же медицинской академии.