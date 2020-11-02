В Шымкенте продано свыше 40 тысяч транспортных карт.

Горожане успели приложить «Толем» к валидатору 16 тысяч раз. Городской общественный транспорт постепенно переходит к электронной оплате за проезд. Сроки запуска тарифа наличкой «100 тенге», а картой «70 тенге» продлен. Дифференцированный тариф введут в Шымкенте через неделю. За это время пассажиры успеют приобрести транспортные карты и привыкнуть к онлайн оплате. Специалисты, к этому времени, должны сделать все, чтобы электронное билетирование не вызвало шквал негодования.

«В Шымкенте сегодня продано 40 тысяч карт. Было проведено 87 тысяч электронных транзакций. Из них 16 тысяч — по карточкам. Это — неплохой показатель. Что касается тарифа, то срок введения дифференцированного тарифа был перенесен для того, чтобы людям было удобно. С 9 ноября при оплате наличными стоимость проезда будет составлять 100 тенге, электронно — картой и другими способами — 70 тенге. У людей есть неделя, чтобы привыкнуть к электронной оплате проезда в общественном транспорте»,- рассказал Еран ЖОЛДАСОВ, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента