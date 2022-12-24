Шынгыс Мукан покинул пост первого замакима Шымкента

Шынгыс Мукан попрощался со своей должностью и с коллегами по цеху накануне, передает OTYRAR. Он выполнял обязанности первого заместителя акима Шымкента Мурата Айтенова.

Об уходе Шынгыс Мукан сообщил на своей странице в социальной сети. Он рассказал, что данное решение было принято неспонтанно и теперь уже экс-чиновник готов посветить себя творчеству и просветительской работе.

«Я пришел в акимат в разгар пандемии в 2020 году. Проработал 2,5 года. Столько интересного и трудностей было, особое место занимает январская трагедия. Это обдуманное и взвешенное решение. Спасибо большое моим коллегам», — написал Шынгыс Мукан на своей странице в Instagram.

Кто займет место первого заместителя главы мегаполиса пока что неизвестно.