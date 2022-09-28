Замакима Шымкента поручил прекратить охоту на призывников

Замакима Шымкента Шынгыс Мукан раскритиковал агрессивные методы призыва в армию, передает OTYRAR.

Летом Казнет шокировала видеозапись, где молодого парня силой забирают в военкомат. Человек в форме буквально скрутил призывника и затолкнул в автомобиль. Это видео наделало немало шума.

О таких принудительных мерах и не только говорили в Шымкенте на совещании по организации и проведению осенней призывной кампании с участием ответственных специалистов и представителей акимата.

Заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан запретил задерживать призывников на улице, подчеркнув, что нужно действовать строго в рамках закона.

«Действия по призыву граждан на военную службу должны быть организованы и проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. В прошлом году, а так же этой весной, во дворах домов, в вечернее время, в совместных с сотрудниками полиции рейдах, осуществлялась настоящая охота на призывников, не желающих идти в армию. Теперь допускать такую ситуацию нельзя. Если призывник отказывается идти в армию, пресекать это нужно только в рамках закона», — предупредил ответственных за призыв заместитель акима г. Шымкента Шынгыс Мукан.

В 2021 году на срочную службу было призвано 756 шымкентцев. В этом году план по призыву в армию в сравнении с прошлым годом вырос на 10% и предусматривает набор в ряды вооружённых сил свыше 800 человек.