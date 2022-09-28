Солдаты-срочники смогут поступать в вузы без ЕНТ

Прошедшие армейскую службу казахстанцы смогут поступать в вузы на особых условиях: без ЕНТ, а те, кто отличился на службе будут учиться бесплатно.

Начиная со следующего года гражданам, отправившимся в армию будет предоставлен ряд льгот. Об этом говорилось на совещании по организации и проведению осенней призывной кампании. На итоговом собрании приняли участие ответственные специалисты и представители акимата.

Со следующего года в нашей стране будет предоставлен ряд льгот гражданам, отправившимся в армию. Например, появится возможность без сдачи ЕНТ поступить в учебное заведение. Прием в военный вуз так же пройдёт без экзаменов. Кроме того, при наличии задолженности, призывнику будет предоставлена отсрочка по выплате кредита. Особо отличившимся во время службы в армии будет доступно и бесплатное обучение в вузах.

«Сейчас готовятся предложения по возможности для отслуживших поступить в военные учебные заведения без экзаменов, предоставлению образовательных грантов, так же рассматривается сокращение объёма выплат и отсрочке при оплате кредитов. Эти предложения пока рассматриваются Министерством обороны, позже будет предоставлена полная информация. Льготы планируется внедрять в практику в 2023 году. Граждане, ушедшие в армию в этом году, уже смогут воспользоваться этими льготами. В ходе призыва мы опрашиваем новобранцев, что могло бы их простимулировать к службе в армии. В ответ мы получили предложения, которые сейчас и ложатся в основу изменений в практику призыва», — рассказал начальник департамента по делам обороны города Шымкента Алмас Тлеуханов.

Ранее сообщалось, что проект разработают до конца этого года. Позже ведомство обнародует список доступных вузов и кафедр.