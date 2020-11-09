В Аль-Фарабийском районе города Шымкент благоустроены дворы 185 многоэтажных жилых домов.

Для создания комфортных условий для жителей во дворах установлены новые скамейки, урны для мусора, тренажерные комплексы, современные детские площадки и игровые элементы, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Чтобы поддержать отечественных предпринимателей в благоустройстве участков используются строительные материалы отечественных производителей. В частности, с трехлетней гарантией установили современные элементы отечественного производителя ТОО «Степ Парк Кз».

О проделанных работах за 10 месяцев на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил аким Аль-Фарабийского района Габит Мауленкулов.

— В рамках государственно-частного партнерства заключив договор с ТОО «Строй.ком Прогресс» было благоустроено и передан в пользование жителей 100 дворов. Кроме того, в рамках проектов «Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы» за счет средств республиканского бюджета благоустроены 46 дворов и за счет местного бюджета 36 дворов многоэтажных жилых домов, — отметил он.

Кроме того, аким района сообщил, что для реконструкции остальных дворов разработана проектно-сметная документация по 100 дворам.