В старой части города отремонтируют улицу по просьбе жителей

Жители улицы Қисык-Кривая в старом городе просят власти обратить на их проблему внимание.

Горожане уверяют: улица разбитая, в колдобинах, в дождь ямы заполняются водой, что затрудняет движение транспорта, не говоря уже о людях.

Название этой улицы Кривая, как по злому року, совпадает с её нынешним состоянием. Гравий разбросан, на каждом отрезке улицы в Старом городе — ямы.

Бахадыр Рахматуллаев живет здесь с 70-х годов прошлого века. Говорит, качественных дорог с каждым годом в Шымкенте становится больше. Однако, их улицу почему-то обходят стороной.

Бахадыр Рахматуллаев, житель г.Шымкента:

«В дождь по улице невозможно пройти. Дети надевают на ноги резиновые сапоги или пакеты. Вот так и живем. Вокруг старого города везде улицы ровные, асфальтированные. А мы живем в самом центре, до нас руки не доходят. Мы обращаемся к властям, если мало денег в бюджете, мы готовы добавить свои, пенсии хватит».

По словам жителей, после подведения водопроводной системы, дороги залатали из рук вон плохо.

Иосиф Акопян, житель улицы «Кривая»:

«Почему за 40 лет не отремонтировали дорогу? Почему она осталась без внимания акиматов. Является ли концепция государства, которая прислушивается к голосу народа, напрасным словом ? Ремонтируют одни и те же улицы несколько раз. Мы тоже хотим жить со всеми благами. Есть электричество, природный газ, спасибо за это. Теперь бы дорогу сделали».

По данным городского управления пассажирских перевозок и автомобильных дорог, общая протяженность въездов на территорию Шымкента составляет больше трёх тысяч километров. Из них: асфальтобетонное покрытие – свыше двух тысяч, гравийное – около тысячи и грунтовое – 122 километра. Доля удовлетворительных асфальтированных дорог в городе составляет около 68-ми процентов.

Алтынай Нургали, сотрудница пресс-службы управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента:

«Средний ремонт магистральных улиц и улиц внутреннего квартала в текущем году планируется провести на 297 улицах протяженностью 236 километров. Из них 24 улицы являются центральными магистральными улицами с высоким транспортным потоком и общественным транспортом. В целях развития дорожной инфраструктуры утверждён план мероприятий на 2021-2025 годы. В соответствии с мероприятием приоритет отдается магистральным улицам, а также улицам внутреннего квартала населенных пунктов. На улице «Кривой» в этом году запланирован средний ремонт дорог. Согласно плану, строительные работы начнутся в июле-августе».

Житель улицы — Павел Тарасов говорит, они нуждаются в детской площадке. На территории нет ни одной спортивной и игровой площадки для детей.

Павел Тарасов, житель г. Шымкента:

«На нашей улице много детей. Однако нет площадки для игры. Во дворе большинства многоэтажных домов и в частном секторе построены детские площадки. Да еще какие. Те, кто эмигрировал из Казахстана, когда приезжают не верят глазам такие изменения. Я тоже бываю за границей. Там я такой детской площадки не видел. Из года в год Шымкент становится красивым. Было бы здорово, если бы нашим детям построили современную детскую площадку».

Есть ли владелец пустыря, который указали старожилы, в настоящее время выясняет акимат Аль-Фарабийского района. По словам специалистов, при наличии государственного акта на земельный участок, который до настоящего времени не используется, он будет возвращен государству в коммунальную собственность.