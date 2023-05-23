Об ответственности за благоустроенные территории напомнили в акимате

В этом году в Каратауском районе Шымкента будет заасфальтировано 70 улиц, а на 38 улицах будет уложен гравий.

Также будет проведена канализация в трёх населенных пунктах. Об этом говорилось на встрече акима города с населением района. Мурат Айтенов отметил на встрече и недостатки в работе некоторых отраслей.

Бережнее обращаться с деньгами, выделяемыми государством на благоустройство, призывает аким Каратауского района Рахимберды Мулкеманов. Если бы жители были внимательнее, больше заботились об отстроенной инфраструктуре, то она и прослужила бы дольше, считает глава района.

«На благоустройство дворов многоэтажных жилых домов государство выделяет большие средства из государственного бюджета. Например, нашему району каждый год выделяется полтора миллиарда тенге. За счёт этих средств строятся детские игровые и спортивные площадки, устанавливаются скамейки, разбиваются парки и бульвары. А потом жители сами опубликовывают в инстаграмм и других мессенджерах ролики с разбитыми скамейками и повреждёнными площадками. Но откуда это могло взяться? Это ломают сами же горожане», — говорит аким Каратауского района Рахимберды Мулкеманов.

В прошлом году валовый региональный внутренний продукт Шымкента достиг объёма в три триллиона тенге. В этом году прогнозируется — показатель составит уже 3 триллиона 100 миллиардов тенге. По словам акима города, экономика Шымкента имеет устойчивую динамику роста в промышленном, предпринимательском, строительном, торговом, сервисном и сельскохозяйственном секторах.

«Одна из наших программ – была программа «деловой город». Мы консультировались с предпринимателями, жителями Шымкента и выясняли, какую помощь прежде всего необходимо оказать малому и среднему бизнесу. И нам в большинстве случаев отвечали — что необходимо предпринимателям — это здания. Конечно государство помогает, даёт кредиты. Но что делать бизнесмену на эти деньги — покупать или строить здание или начинать развивать бизнес? На строительство здания, все 100-200 процентов денежных средств уйдёт. Поэтому мы договорились с крупными государственными организациями, чтобы они сдали здания и помещения в аренду», — рассказал аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Также был поднят вопрос инфраструктуры. По словам акима Каратауского района, до конца года будет проведена канализация в микрорайонах «Туран», «Тассай» и «Мирас». В результате, к системе будет подключены более 40-ка тысяч абонентов. Сейчас показатель охвата канализационными сетями района составляет около 60 процентов. В 2025 году этот показатель планируется увеличить до 65-ти процентов. В своем отчёте аким города также поднял вопрос занятости. По его словам, сегодня в Шымкенте более 5 тысяч учреждений предлагают порядка 10 тысяч вакансий.

«Уже сегодня официально на сайте «enbek.kz» имеется более 10 тысяч вакансий в пяти тысячах организациях. Есть вакансии на любую должность и за любую зарплату. Для того чтобы получить работу, соискатель должен зарегистрироваться в центре занятости. Трудоустройство — это общая задача для нас всех » — сказал аким г. Шымкента Мурат Айтенов

В этом году на территории Каратауского района будут заасфальтированы 70 улиц. 38 улиц засыпят гравием. На дорожно-строительные работы выделено 2 млрд 200 миллионов тенге, ещё 200 млн тенге на прокладку тротуаров.

Всего же в 2021-ом — 2025-ом годах в районе планируется заасфальтировать 466 улиц, протяженностью 441 километр.