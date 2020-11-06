Два слова, а какие страшные – трупное донорство.

Когда это понятие начало обретать хоть какие-то внятные формы, страна только-только села на карантин. Нам реально было не до того. Речь идет об одобренной в марте 2020 года депутатами Мажилиса нормы, позволяющей изымать органы умершего человека для донорства только с согласия родственников. Короче говоря, речь идет о посмертном, трупном донорстве.

А 7 июля Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Республики Казахстан за № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Отличие нового Кодекса от старого как-раз-таки в нормах, регулирующих вопросы трансплантологии. В частности, внесены поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Предусмотрено, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае, если после смерти такого заявления не было, то изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги или супруга, либо с согласия близких родственников.

Очень рекомендую ознакомиться с этим архиважным документом, его можно найти в интернете. Немало интересного вы почерпнете, изучив, или хотя бы просто прочитав Главу 24 «Донорство и трансплантация». В ней даны очень интересные для нас моменты. Вчитайтесь хотя бы в одни названия параграфов, статей. Опустим без подробностей Параграф 1. «Донорство крови и ее компонентов». Самое интересное начинается с Параграфа 2. «Трансплантация органов (части органа) и (или) тканей (части ткани)»; Статья 210. «Порядок трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) от прижизненного донора»; Статья 211. «Координация и сопровождение трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани)»; Статья 213. «Права донора и реципиента органов (части органа) и (или) тканей (части ткани)»; Статья 214. «Обязанности работодателей и руководителей организаций по созданию условий, обеспечивающих развитие донорства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани)»; Статья 215. «Регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга)»; Статья 216. «Трансплантация искусственных органов (части органа) и (или) тканей (части ткани)»; Параграф 3. «Ввоз, вывоз органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга), крови и ее компонентов, образцов клеток, биологических жидкостей и секретов человека»; Статья 217. «Основания для ввоза, вывоза органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга), донорских лимфоцитов, половых клеток, эмбрионов»; Статья 218. «Основания для ввоза, вывоза крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека»; Статья 219. «Порядок ввоза, вывоза органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) человека, крови и ее компонентов».

Да, звучит большей частью непонятно и вовсе не бодрит. Здесь главное – не паниковать. Помните, у нас, казахстанцев, есть возможность написать отказ или наоборот дать свое согласие на то, чтобы после нашей смерти органы изъяли для их пересадки нуждающимся пациентам. Вот только как это сделать? Об этом чуть ниже.

«При выявлении возможного донора проверяется его прижизненное волеизъявление. При его отсутствии спрашивается согласие у родственников, либо у супруги, либо у одного из близких родственников», – рассказал otyrar.kz директор РГП «Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг» Минздрава РК Адил Жумагалиев.

Опасения о том, что ради донорства «зарежут» на операционном столе, беспочвенны. Поскольку все данные о казахстанцах, давших при жизни свое согласие (или несогласие) отдать свои органы после смерти, закрытые, даже для сотрудников вышеобозначенного РГП. Во всяком случае, так об этом заявил Адил Жумагалиев: «Все данные, которые попадают в регистр волеизъявления, закрыты и доступны только республиканским координаторам и доступны только после смерти данного человека. В остальных случаях они никому не доступны. Мы имеем только данные по количеству: сколько человек приняло ту или иную сторону».

Кого могут «назначить» трупным донором? Возможность изъятия и использования органов для трансплантации может рассматриваться только после того, как консилиум врачей констатирует смерть мозга пациента. Только после этого рассматривается возможность использования органов как донорских. И когда такое решение принимается, врач не знает, соглашался ли пациент или нет, подойдут ли органы. Оказывается, при таком состоянии – смерти мозга – остальные органы еще функционируют, с ними можно работать еще несколько часов. А вот после остановки сердца органы пересадить уже нельзя… За то время – оставшиеся часы – уточняется статус пациента. Кем уточняется? В каждом городе и области есть координаторы, точнее – транспланткоординаторы, которые выясняют – дал ли он согласие или несогласие на то, что его органы после смерти трансплантируют. Или же связываются с родственниками. Каждый случай индивидуален.

Дать свой отказ или же согласие на посмертное изъятие органов каждый гражданин Казахстана может двумя способами. Первый – надо обратиться в поликлинику по месту прикрепления и заполнить форму согласия или отказа.

Второй способ. Надо зайти на сайт электронного правительства egov.kz. Выбрать раздел «Здравоохранение», затем перейти в раздел «Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей и органов после смерти в целях трансплантации» и заказать услугу онлайн. В открывшемся окне вы можете выбрать: дать или отозвать свое согласие на изъятие органов после вашей смерти. В один клик можно принять важное для себя и своих сограждан решение.

Важно знать, что срока действия такие решения не имеют, и поменять его казахстанцы могут в любое время и неограниченное количество раз. Отказ могут оформить только совершеннолетние и дееспособные граждане.

Как вы думаете, сколько органов можно пересадить человеку? Сколько органов могут изъять у донора? Сами врачи утверждают, что теоретически пересадить можно все органы. Просто пока возможности медиков, особенно наших, ограничены.

Сегодня могут пересадить почки, сердце, легкие, печень, поджелудочную железу, могут сделать пересадку кожи и костного мозга. Главное, чтобы у пациента и донора была тканевая и групповая совместимость.

Всего в стране в «листе ожиданий» на пересадку органов стоят до четырех тысяч взрослых человек и 200 детей. Только в Шымкенте в очереди на трансплантацию почки стоит больше 200 человек, пересадка печени требуется 50 пациентам.

Для чего РАБАТ поднял эту тему в редакционной колонке? Прежде всего, для того, чтоб вы имели о ней хотя бы поверхностное представление. На самом деле, она касается многих из нас, ведь мы на этом свете всего лишь гости…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА