Глава региона Умирзак Шукеев ознакомился с работой недавно введенного в эксплуатацию Центра обслуживания населения, а также встретился с аксакалами района, передает Otyrar.KZ.

Старейшины говорили с акимом о единстве страны, стабильности и преемственности поколений.

В свою очередь, глава региона поблагодарил их за понимание и поддержку.

«Вы долгое время трудились в разных сферах, внесли особый вклад в развитие региона. Ваш жизненный опыт и советы служат примером для подрастающего поколения. Для меня большая честь пообщаться с вами и выслушать ваши мнения и пожелания», — сказал Умирзак Шукеев.

До этого в Тюлькубасском районе не было такого здания ЦОНа с просторными залами ожидания. Новый центр оснащен современными цифровыми сервисами, учебным кабинетом и уголком отдыха.

Для жителей также функционирует сектор «цифровые услуги». В компьютерном центре самого современного поколения 10 человек одновременно могут получить услуги самостоятельно.

Следует подчеркнуть, что с начала года через филиал «Правительства для граждан» по Туркестанской области оказано более 2,3 млн государственных услуг.

Половину из них туркестанцы получили в электронном виде через сектор самообслуживания. Учитывая карантинную ситуацию в стране, ЦОН работает в формате предварительного бронирования очереди.