Строительство города Туркестана — это задача государственной важности, это поручение Елбасы. Туркестан должен состояться не только как областной центр, он должен состояться как международный тюркский духовный центр.

То есть, все здания, сооружения, коммуникации — вся инфраструктура в городе должна соответствовать международным требованиям. Поэтому мы считаем, что следующий год будет ключевым в части создания базы для дальнейшего развития города в будущем. Об этом глава региона Умирзак Шукеев сказал в ответе на вопрос о ключевых проблемах нового города.

«Это, прежде всего, инфраструктура. Вы знаете, что огромная работа ведётся по газификации, по строительству дорожной сети, водоснабжения, теплоснабжения, электрификации. Все эти направления в городе, можно сказать, практически с нуля создаются. Поэтому этот год и следующий мы должны всю инфраструктуру завершить. Эта вся работа больше под землёй, её не видно глазу, это важнейшее направление. Второе — это создание административно-делового центра. Мы часть этого центра уже можем видеть воочию. В следующем году основу его должны завершить. Для этого нам необходимо достроить целый ряд переходящих объектов, и плюс создать комфортные условия для жизни людей. Здесь 177 жилых домов строится, 54 в этом году, остальные – переходящие. В следующем году должны завершить», — отметил аким.

Также он добавил, что продолжаются активными темпами строительство дорог, сетей, улиц, тротуаров. Озеленение, обводнение, фонтаны… Всё это должно быть в следующем году завершено. Так как ожидаются высокие гости.

Так, для решения проблем с питьевой водой из бюджета предусмотрено 19 млрд тенге. И если выделенная сумма будет направлена в нужное русло, то 83% населения Туркестанской области будет обеспечено чистой питьевой водой. Ведется в регионе работа и в связи с резким повышением стоимости жилья в областном центре.

Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области: «После того, как город Туркестан стал областным центром, цены растут. Я думаю, что это закономерно. Поэтому, если в прошлом году мы ввели 400 тысяч кв. метров жилья, то в этом году — 700 тысяч. А при помощи правительственных программ мы делаем жилье доступным для населения. С помощью этих механизмов уже в этом году будет сдано в эксплуатацию 27 домов. Они будут выдаваться многодетным семьям, бюджетникам, состоящим в списках».

Другая тема – компенсации предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате взрывов в Арыси. И хотя прошло уже полтора года, есть в области предприниматели, которые компенсации так и не получили. По словам Умирзака Шукеева, это связано с тем, что стороны не могут договориться. Иными словами, предприниматели категорически не согласны с суммами компенсационных выплат.

А чтобы не повторялась ситуация подобная ЧС после разлива Сардобинского водохранилища, в районе Шардаринского водохранилища планируется возвести заградительное сооружение, правда, сколько средств на это потребуется, пока неизвестно.

В ходе брифинга прозвучал и вопрос об уличных туалетах при школах. В связи с тем, что около 200 зданий образовательных учреждений построены из самана, перенос туалетов внутрь является большой проблемой.

«В Туркестанской области насчитывается более 900 школ. Из них около 200 построены из самана. И это представляет определенные сложности для оборудования внутри них туалетов. Поэтому во всех остальных 700 школах будут созданы туалеты. Уже в 584 школах типового типа туалеты размещены внутри зданий, в 172 школах были построены туалеты. Осталась 71 школа. Разрабатывается проектно-сметная документация», — пояснил Умирзак Шукеев.

Глава региона также остановился на обсуждаемом в Туркестане вопросе строительства стадиона. По его словам, туркестанская арена, стоимостью более 30 миллионов долларов, не может сравниться с зарубежными стадионами. Потому что спортивный объект древнего города обеспечен всем необходимым во всех смыслах.

Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области: «Со стадионом в Европе не сравнить наш стадион. Стадион там состоит из площадки и трибуны. У нас этот стадион многопрофильный. Здесь есть площадка, есть дорожки для занятий легкой атлетикой. Здесь много залов. Трибуны на 7000 мест пока достаточно. Если не хватит, то можно достроить – резервы для этого имеются».

Аким Туркестанской области остановился и на медицинских вопросах, особенно актуальных в период пандемии COVID-19. Он заявил, что строящийся в областном центре госпиталь станет лучшим в Казахстане.

«Есть проекты по развитию медицинских услуг в Туркестане — здесь строится в госпиталь на 600 мест. Я думаю, это будет самый лучший стране госпиталь», — отметил глава региона.

Умирзак Шукеев отчитался о подготовке региона ко второй волне пандемии коронавируса. По информации Шукеева, в Туркестанской области строится семь объектов здравоохранения на сумму 78,5 миллиарда тенге. А на капитальный ремонт восьми объектов из бюджета выделено свыше одного миллиарда тенге. В Туркестане строится также модульная инфекционная больница на 200 коек.

«Медицинское учреждение возводят с учетом всех требований и оснастят необходимым современным оборудованием. В целом на борьбу с пандемией из местного бюджета выделено 1,3 миллиарда тенге. Около пяти тысячам медицинским работникам выплачены надбавки на сумму 7,2 миллиарда тенге, и еще 483 медицинских работника получили надбавки из местного бюджета на сумму 181,9 миллиона тенге», — сообщил аким Туркестанской области.

Также, глава региона отметил, что строительство нового аэропорта в Туркестане уже завершено и с 1 декабря откроется сообщение на внутренних авиарейсах. А первый поток международных рейсов будет направлен в Турцию. Кроме того, планируется наладить воздушное сообщение с Меккой.

«Мы должны подтянуть уровень комфортности жизни туркестанцев до современного», — обозначил задачу аким области. В первую очередь, решить вопрос дефицита воды и озеленения, а потом создать продовольственный пояс и положительный микроклимат города.