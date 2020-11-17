В школах Шымкента началась вторая четверть. Какие школы в городе и области будут обучаться в дежурных классах, и кто должен обеспечить защитными масками учеников?

У шымкентских школьников началась вторая четверть. Надежды родителей и учителей на полный переход к традиционному формату обучения не оправдались. По решению санврачей, дополнительные дежурные классы открылись для пятиклассников. До нового года в офлайн формате будут заниматься ученики с первого по пятый класс и только в тех в школах, где детей не больше трёхсот. С минимальной загруженностью вероятность заражения коронавирусной инфекцией сведена к минимуму,

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента: «Из всех учеников начальных классов 28% детей перешли в дежурные классы по просьбе родителей. 14 137 пятиклассников продолжают обучение в штатном режиме. Из-за малого количества школьников, в 9 школах, расположенных в отдаленных районах, 2056 детей обучаются в в традиционном формате».

Дети должны быть в масках. Многоразовые нужно менять один раз в четыре часа, а одноразовую маску — один раз в два часа. Защитные повязки, маски, влажные салфетки и носовой платок родители должны купить своему ребенку сами.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента: «Для обеспечения безопасности и соблюдения санитарных норм из местного бюджета предусмотрено 67 млн тенге. На эти деньги мы приобретаем необходимые средства защиты и дезинфекции. Родители думают, что школа должна покупать детям защитные маски, перчатки. Я еще раз напоминаю, выделенные из бюджета деньги, пойдут на покупку дезинфекционных тоннелей, санитайзеров, дезинфицирующих ковриков. Масками детей должны обеспечить сами родители».

С начала нового учебного года у девяти школьников обнаружили коронавирус. Все контактные были изолированы друг от друга и находились на домашнем карантине.

Жанат Тажиева: «За последние 2-3 месяца среди шымкентских школьников были выявлены 9 учеников, заболевших COVID-19. Случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в дежурных классах школы №59 в Акжайыке. Тесты ПЦР, взятые у учителей и одноклассников, показали отрицательный результат. Данные о заболевании коронавирусом среди учителей города к нам не поступали».

В Туркестанской области положение другое. Только 13 тысяч детей в 146 школах отдаленных районов с сентября занимаются в традиционном формате. Не изменилась ситуация и во второй четверти.

Алибек Кенжебаев, руководитель отдела управления по развитию человеческого потенциала Туркестанской области: «Если главный санитарный врач разрешит, 62 тысячи школьников туркестанской области перейдут на традиционный метод обучения. А пока школьники региона проходят обучение по трем направлениям».

Вторая четверть продлится шесть с половиной недель. Каникулы начнутся 31 декабря и завершатся 10 января. С 11-го числа начнется третья четверть.

Шынар Оразова