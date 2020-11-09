В стране стремительно растут цены на муку: мука высшего сорта подорожала на 24% за год, первого — на 17%

Производство муки за год незначительно сократилось: минус 2%, сообщает energyprom.kz

За январь–сентябрь 2020 года мукомолы страны произвели 2,4 млн тонн муки — на 2,3% меньше, чем годом ранее.

В том числе производство пшеничной муки мелкого помола составило 2,3 млн тонн (минус 2,3% за год), смеси для приготовления хлебобулочных изделий — 167,1 тыс. тонн (минус 2,3%), растительной муки — 10,7 тыс. тонн (плюс 56%), муки мелкого помола из зерновых культур, кроме пшеницы — 5,4 тыс. тонн (минус 48,4%).

Для справки: за полный 2019 год в стране произвели 3,3 млн тонн муки — на 14% меньше в сравнении с предыдущим годом.

В октябре 2020 года на рынках и в магазинах городов страны стоимость пшеничной муки высшего сорта составила 231 тг за кг — сразу на 24,1% больше, чем в октябре 2019 года. Дороже всего пшеничная мука высшего сорта стоит в столице (308 тг за кг), дешевле всего — в Павлодаре (154 тг за кг).

Мука первого сорта продаётся по 181,5 тг за кг — на 17,3% больше, чем годом ранее. Мука первого сорта дороже всего обходится жителям столицы (256 тг за кг), дешевле всего — жителям Петропавловска (134 тг за кг).

В Союзе зернопереработчиков сообщили, что стоимость муки повысится ещё больше, передаёт «Хабар24». По словам президента Союза зернопереработчиков Евгения Гана, третий год подряд в стране растёт стоимость пшеничного зерна. И если раньше удерживать цены помогали запасы сырья, то в этом году они уже исчерпаны. Вслед за мукой в республике поднимутся цены на хлеб, макароны и различные мучные изделия.