Цены на муку выросли в Шымкенте и еще в 12 регионах Казахстана

Цены на муку выросли в 13 регионах Казахстана.

Об этом заявили на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.

Из-за изменений конъюнктуры рынка зерновых в середине сентября произошел рост цен на пшеницу. Повлияли несколько факторов: неблагоприятные погодные условия для сельскохозяйственной отрасли и нехватка вагонов при перевозке зерна из России для дальнейшей переработки отечественными мукомолами.

«В результате подорожания пшеницы выросли цены на муку в 13 регионах», — сообщил председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков.

Речь идет о Шымкенте, Астане, Алматы, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.