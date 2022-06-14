Мукомольное предприятие Шымкента на грани банкротства

На грани банкротства оказалось крупное мукомольное производство в Шымкенте. Его владельцы задолжали банку 9 миллиардов 468 млн-ов тенге.

Один из крупнейших кредиторов АО «Сбербанк» обратился в суд с требованием признать ТОО банкротом, передает OTYRAR со ссылкой на Vera.kz. Однако мукомолы попросили запустить процедуру реабилитации.

По их словам, трудности с финансами у них начались во время пандемии, а после — упали цены на их продукцию. На предприятии готовы разработать антикризисный план.

При удовлетворении их иска они смогут поднять предприятие на ноги и сохранить почти 1200 рабочих мест.

«Свою неплатежеспособность в данное время предприятие объясняет всемирной пандемией из-за «covid-19». Это связано еще и с падением цен на мукомольную продукцию. В настоящее время они думают, что их позиции улучшились и, если будет план реабилитации, то в ближайшее время смогут восстановить платежеспособность временную«, — говорит Серик Карим, и.о. председателя экономического суда.

Как доказательство платежеспособности, суду было представлено залоговое движимое и недвижимое имущество. Приняв все это во внимание, суд удовлетворил заявление и вынес решение о применении процедуры банкротства. Закон позволяет вести процесс реабилитации до 5 лет.

«Сам должник считает, что неплатежеспособность временная, а «Сбербанк» считает ее устойчивой и просит применить в отношении них, не убедившись в перспективности планов, процедуру банкротства«, — говорит Серик Карим, и.о. председателя экономического суда.