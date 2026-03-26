Казахстанская мука дошла до Нью-Йорка через Средний коридор

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

Компания KTZ Express организовала экспорт 24 тонн казахстанской пшеничной муки из Костаная в Нью-Йорк по Транскаспийскому маршруту. Отгрузка состоялась 10 марта 2026 года, продукция произведена Salamat Company LLP.

Перевозка выполнена в мультимодальном формате: по железной дороге и морем через Актау, Каспий, Азербайджан, Грузию и далее через Атлантику в США.

Партнером по морской доставке выступила компания CMA CGM.

Общий срок доставки составил около 58 дней.

В KTZ Express подчеркнули, что обеспечивают «полный контроль перевозки» и отмечают эффективность маршрута для выхода на международные рынки.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

