В Казахстане может подорожать мука

Об этом говорят казахстанские мукомолы. Этот социальный продукт уже вырос в цене за год.

Мука в Казахстане подорожала в среднем на 16% за год. По данным аналитиков, в мае мука высшего сорта в среднем стоила 375 тенге, тогда как в прошлом году ее цена составляла 320 тенге. Более чем на 40% за год мука подорожала в Павлодарской области. На 39 и почти 35% дороже этот социально значимый продукт стал в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях. Наименьший рост цен зафиксирован в Шымкенте, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

При этом производство муки остается на том же уровне. За 5 месяцев этого года казахстанские предприятия произвели почти 1 миллион 400 тысяч тонн муки. Мукомолы говорят, в прошлом году мука подорожала из-за запрета на экспорт российского зерна. Тогда цены взлетели на продукцию от производителей, и на стоимость муки в розницу. Но если затем производители опустили цену, то розничная цена осталась такой же высокой.

«У них такого отката мы не наблюдаем, как потребители мы этого не замечаем. Мы видим беспрерывный рост тарифов на все, рост цен на ГСМ, дорожает логистика, наблюдаем рост цен на аренду недвижимости, что касается торговых точек», — говорит Олег Куртвапов, коммерческий директор ТОО «BEST KOSTANAY».

Не изменились цены, пожалуй, только на социальный хлеб. Муку для производителей социального «кирпича» субсидируют во многих городах страны. А вот цены на другие виды хлеба, выпечку и печенье выросли. Кондитеры говорят, поставщики за год подняли цены на сырье почти на 30%.

«Несмотря на это мы заботимся и думаем о своих клиентах, максимально стараемся сдерживать цены, и если сравнивать с прошлым годом мы подняли цены на нашу продукцию на 5-7%», — говорит Гульмира Миноварова, менеджер по маркетингу ТОО «Мадлен.kz».

При этом мукомолы говорят, из-за подорожания тарифов на воду и электроэнергию, мука в ближайшее время вновь поднимется в цене. Правда, насколько именно, пока неизвестно.