Шымкент остается в «зеленой» зоне. Но на всякий случай медучреждения подготовились к возможной вспышке коронавирусной инфекции.

В мегаполисе разработаны 3 сценария развертывания инфекционных и карантинных стационаров.

Одну инфекционку развернут во второй городской больнице. В ней завершается капитальный ремонт.



Сарсен ПЕРНЕБЕКОВ главный врач городской больницы №2:»С 1970 года не было капитального ремонта. Он завершится в конце этого года. В ходе капремонта построены дополнительные здания. У нас будет инфекционный и инсультный центры. Больница оснащена современным оборудованием. Устанавливаем аппарат КТ»

Свыше 14-ти тысяч шымкентских медработников прошли обучение. Медики изучили основы профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Для диагностики пневмонии закуплены 3 КТ — аппарата, их устанавливают в городской инфекционной и во 2-ой и 3-ей больницах Шымкента. А третья поликлиника и вовсе стала СМАРТ-клиникой: качество медуслуг повысили за счет автоматизации внутренних и внешних процессов.

Главный врач городской поликлиники №3 Акмарат Омар показывает, как с мобильного приложения вы сразу же здесь узнать график работы участковых врачей, можете записаться на прием к врачу, узнать о выдаче бесплатных лекарств и попасть с работнику регистратуры: «C QR-кода в фойе каждый, закрепленный к поликлинике житель, может узнать, какие услуги мы предоставляем. Еще одно нововведение: информация о приходе и уходе работника фиксируется на приборе, установленном в фойе поликлиники. Условия простые: работник должен приложить палец.

И.о. руководителя управления здравоохранения г. Шымкента Бахытжан Позилов говорит, что если пилотный проект даст положительные результаты, то он будет внедрен со следующего года во всех поликлиниках Шымкента. Умная поликлиника даст возможность улучшить качество предоставляемых медицинских услуг».

Используя QR-код, пациент может даже пожаловаться, если он не согласен с ходом лечения. Здесь же он узнает информацию, а стоит ли он на диспансерном учете или нет.

По данным городского управления здравоохранения, городские аптеки обеспечены необходимым запасом медикаментов для лечения КОВИД -19. На это выделена рекордная сумма — 1 миллиард 700 миллионов тенге. Семья погибшего 21 врача полностью получила компенсацию. 4308 медицинским работникам задействованным при работе с коронавирусной инфекции было выплачено 5,5 млрд тенге, также осуществлены единовременные социальные выплаты заболевшим 411 медицинским работникам.

Шынар Оразова