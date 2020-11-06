В этом году с 28 октября по 4 ноября в конкурсе приняли участие 1185 учителей, которые выполнили комплексные задания в области образования.

В олимпиаде приняли участие учителя казахского языка и литературы, русского языка и литературы, информатики и естествознания из школ обучающих на казахском, русском, английском и узбекском языках, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Первый этап конкурса проходил в онлайн-формате (тестирование) с использованием платформ Online Test Pad и ZOOM (видеонаблюдение). А 444 учителей, прошедшие во второй этап, отправят видеоуроки по своему предмету в методический центр.

При оценке видеоуроков учитывалась новизна планировании уроков учителей, структура и содержание краткосрочных планов, эффективные методы обучения и использование стратегий оценивания.

По итогам олимпиады 30 учителей, показавших лучшие видеоуроки, были признаны победителями, а их педагогический опыт был распространен по всему городу. По каждому предмету создан фонд видеоуроков, который предлагается учителям города в качестве методической помощи при дистанционном обучении.