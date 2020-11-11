В теплице «Шымыр-Медет», расположенной в Сайрамском районе Туркестанской области, лимонные деревья начали приносить первые плоды, передает Otyrar.KZ.

Общая площадь теплицы составляет 1 гектар.

Здесь посажено 2000 саженцев лимона, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«В 2017 году я начала заниматься тепличным хозяйством. В течение трех лет мне пришлось усердно работать и вот теперь посчастливилось увидеть первые плоды своих цитрусовых. Очень рада этому, конечно. Как бы то ни было, сначала нужно проявить живой интерес к делу. Сама я на пенсии. Понятно, что только тот, кто трудится, добивается результата», — говорит владелец теплицы Зейнеп Жолдасова.

Лимонный сад в сельском округе Кайнарбулак является самой большой теплицей в области, выращиваемой в закрытом грунте. Тепличное дело сегодня стало семейным делом.

Предприниматель планирует дальше реализовывать свою лимонную продукцию по всей области и городе Шымкенте.