В прошлом году крестьянское хозяйство сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области получило около 5 тонн продукции из 10 соток лимонного сада.

Каждый килограмм хозяйственники реализовали оптом по 800 тенге. Прибыль, с собранного урожая, составила 5 миллионов тенге. В этом году площадь лимонного сада увеличена еще на 10 соток. Сейчас саженцы уже посажены и ведется тщательный уход за ними.

«В 2016 году саженцы лимонов мы приобрели из Узбекистана. Создали теплицу и за три года получили 3 тонны продукции, в этом собрали 5 тонн урожая. Каждый куст дал около 30-40 кг лимона и способен давать урожай в течение 25-30 лет», — говорит садовод Юлдаш Аблазов.

В целом, в крестьянском хозяйстве имеется 17 гектаров земли.

Из них на 6 га посажены саженцы персиков, на 20 сотках виноград и лимон и 80 тысяч кустов чайной розы. Председатель хозяйства Мурат Жумабеков в следующем году планирует увеличить площадь лимона еще на 30 соток. Кстати, данное товарищество, в качестве эксперимента, на 2 га земли посадило хурму. Однако птицы не дали росту этого вида культуры.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области