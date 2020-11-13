Идентификация сельскохозяйственных животных проводится бесплатно.
По Закону РК «О ветеринарии», физические и юридические лица обязаны проводить идентификацию (биркование, клеймение) сельскохозяйственных животных в личном хозяйстве.
Для этого необходимо обратиться в ГКП «Ветеринарная служба» города Шымкента с письменным заявлением об идентификации. Ветеринарные врачи данного предприятия идентифицируют сельскохозяйственных животных и выдадут ветеринарные паспорта.
Идентификация сельскохозяйственных животных проводится бесплатно.
Предупреждение! О вновь приобретенном животном, приплоде, реализации на убой хозяева обязаны сообщать ветеринарному врачу!
В соответствии со статьей 406 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», в случае неидентификации сельскохозяйственных животных в личных хозяйствах предусмотрено привлечение владельца к административной ответственности.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в ГКП «Ветеринарная служба» города Шымкента по телефонам: 8 (7252)45-05-05, 45-05-22. Адрес: город Шымкент, Абайский район, 4-ый микрорайон, улица Байтулы баба, 9/14.
Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента: 8 (7252) 24-75-37.