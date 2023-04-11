В Шымкенте на борьбу с крысами выделили 14 млн тенге

Вот уже второй год подряд в Шымкенте на борьбу с крысами выделяют внушительные суммы — по 14 млн тенге. Истреблять грызунов буду основательно, отравленные зерна разместят на площадках мусорных контейнеров, берегах рек и каналов, передает OTYRAR.

В Шымкенте приступили и к обработке парков и скверов против клещей. Обычно в мегаполисе они появляются уже в марте, но самый опасный сезон начинается в апреле. Специалисты говорят, что некоторые паразиты являются переносчиками вируса энцефалита. Но если вовремя всё обработать, то неприятностей можно избежать.

Абунасыр Жанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«Около 2 тысяч квадратных метров площади будет обработана против клещей. Это сараи, пастбища. 95 тысяч домашнего скота. Сформирована бригада из 18 человек. Они обеспечены Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений препаратами».

Ядо-приманки подготовили и для крыс. Работы по дератизации будут вести в частном секторе и на открытой территории: в парках, скверах, реках, каналах и мусорных площадках. Второй этап борьбы с грызунами намечен на осень.

Абунасыр Жанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«На борьбу с крысами из бюджета выделено около 14 млн тенге. Дератизационные мероприятия проведут там, где установлены контейнеры для бытовых отходов. Также обработка будет произведена на площади более одного миллионов квадратных метров на берегах, протяженностью 360 километров».

В Шымкенте проведут масштабную дезинсекцию против комаров и мошек. В городе почти 5 миллионов квадратных метров попадают под обработку. За счёт бюджетных средств будут охвачены участки возле рек, каналов, парки и скверы. А вот дворы и улицы частного сектора и многоэтажек в этот список не попали. Там с кровососущими шымкентцам придётся бороться самостоятельно. В этом году обработка будет проводиться четыре раза.