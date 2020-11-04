В полиции Шымкента прокомментировали падение девушки из окна по проспекту Республики.

«3 ноября текущего года в Управление полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что гражданка 1998 года рождения по неосторожности упала со второго этажа многоэтажного жилого дома и была доставлена в Клиническую больницу №1.

По прибытию следственно-оперативной группы в больницу, гражданка указала, что была в гостях у родственников, проживающих в доме 45 по проспекту Республики, и по собственной неосторожности упала из окна, а также по данному факту ни к кому претензий не имеет», — говорится в официальном сообщении ДП Шымкента.