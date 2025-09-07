Простое устройство спасает детей от падений из окон

Каждое лето малыши получают травмы и погибают, выпадая из окон. Специалисты напоминают: москитная сетка не способна защитить ребёнка. Простое устройство — защитный трос-блокиратор — может предотвратить беду.

Ребёнок тянется к окну, чтобы выглянуть во двор, опирается на москитную сетку — и в один миг безобидная игра может обернуться трагедией. В Шымкенте только в этом году уже зафиксировано пять подобных случаев. Но обезопасить детей можно.

Для этого спасатели устанавливают специальные защитные тросы-блокираторы. Этот простой, но эффективный механизм не позволяет окну открыться полностью и тем самым защищает ребёнка от возможного падения.

Кулдыбек Туралы, офицер управления по чрезвычайным ситуациям Енбекшинского района: «В этом году в Шымкенте было зафиксировано 5 случаев, когда дети выпадали из окон. В связи с этим Енбекшинским районным управлением департамента по ЧС проводится разъяснительная работа с родителями».

Установка троса-блокиратора занимает всего несколько минут. А его стоимость на маркетплейсах составляет всего несколько тысяч тенге. При этом именно оно способно сохранить самое ценное — жизнь и здоровье ребенка. Для социально уязвимых и многодетных семей блокираторы устанавливают бесплатно.

Кулдыбек Туралы, офицер управления по чрезвычайным ситуациям Енбекшинского района: «Это называется безопасный трос-блокиратор, механизм очень простой, он крепится к окну с помощью шуруповерта и не позволяет окну открыться полностью. Таким образом защищает ребенка. Мы устанавливаем их бесплатно для семей из социально-уязвимых слоев населения, а также для многодетных семей».

Помимо установки специальных механизмов, специалисты продолжают разъяснительную работу среди населения.

Родителям настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра и при возможности оснастить окна защитными блокираторами. Ведь безопасность малышей во многом зависит от ответственности взрослых