В Туркестане 6-месячный ребенок выпал из окна и погиб

Несчастный случай, который стоил жизни шестимесячному малышу, произошел в Туркестанской области. Ребенок выпал из окна и получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Это уже второй подобный случай в регионе с начала года. Для предотвращения подобных случаев департамент проводит мероприятия по детской безопасности. С марта идет разъяснительная работа среди населения, а в июне на заседании и комиссии обсуждались правила установки оконных ограничителей.

Главная проблема трагедии в том, что родители оставляют малышей без присмотра и не устанавливают специальные фиксаторы на окна. По словам представителя ДЧС, к мероприятиям по детской безопасности привлекаются волонтеры. При поддержке предпринимателей ограничители уже монтируются в квартирах социально уязвимых семей. Однако, несмотря на предупреждения, многие продолжают относиться к этому вопросу безответственно.

Теперь строительные компании обязаны устанавливать фиксаторы на окна во всех новых домах на каждом этаже. В Казахстане с начала года зафиксировано 179 случаев падения детей из окон. Многие из них получили тяжелые травмы.

Нередко родительская безответственность приводит к трагедиям. С начала года после выпадения из окон погибли 32 ребенка. Главная причина трагедии в том, что малышей оставили без присмотра.