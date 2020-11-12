Про район «Зеленая балка» в Шымкенте слагают легенды. Этот район чаще всего связывают с неспокойной, в криминогенном плане — обстановкой, передает Otyrar.kz

Большинство домов построены здесь незаконно. Власти обещают, что однажды здесь появится новый микрорайон. Дело осталось за «малым» — инвестора найти.

Большая часть домов должна пойти под снос — вместо них будут высотки. В новом микрорайоне построят даже 15-этажный дом! Осталось найти инвестора, который будет готов переселить местных жителей на время строительства нового микрорайона. Как быстро решится этот вопрос, зависит от заинтересованности застройщиков. Если предложение, действительно, окажется выгодным, шымкентцы смогут заселиться в новые многоэтажки, через несколько лет.

Только законные владельцы домов и участков смогут рассчитывать на компенсацию. У людей еще есть время — собрать необходимые документы и узаконить жилье, чтобы в итоге на улице не оказаться.

«В этом районе возможно строительство торгово-логистических зон, предприятий, и строительство многоэтажных домов. Программа ветхого жилья не плохо себя показала в Алматы и в Нур-Султане. Сейчас ищем инвесторов», — сказал Галымжан Ильясов, аким Енбекшинского района.

Не только Зеленая балка беспокоит жителей Енбекшинского района. Галымжан Ильясов на отчетном брифинге признался, что коммунальщики, действительно, не справлялись с мусорными завалами. Во время пика пандемии, инфекция отправила на больничный большинство работников. Сейчас, говорит, Галымжан Ильясов, ситуация начала меняться.

«Вместе с управлением энергетики разрабатываем документ, чтобы как в Алматы можно было передать все контейнерные площадки инвесторам на полное обслуживание. Чтобы не было проблем, чтобы люди могли жить в чистоте будем передавать все инвесторам», — пояснил Галымжан Ильясов, аким Енбекшинского района.

В Енбекшинском районе активны и сами жители. Жители микрорайонов охотно выходят на субботники, следят за порядком на детских площадках, благоустраивают дворы.

Шуддин Саидов