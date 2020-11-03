Виталий Барабаш назвал второго сына Нурбол Витальевич.

Такое имя малыш получил в честь участкового местной полицейской службы ОП города Кентау Нурбола Темирханулы. Именно он пришел семье на помощь в трудную минуту.

События развивались в середине осени 2019 года. Вечером к участковому инспектору Нурболу Темирханулы обратился житель сельского округа Ушкаик. Мужчина попросил оказать помощь супруге, которая должна была родить, а до скорой они не могли дозвониться. Полицейский вместе с напарником в течение получаса добрались по указанному адресу. Они посадили сельчанина и его беременную жену в служебную автомашину и направились в роддом. Однако, по дороге роженице потребовалась срочная медицинская помощь. У нее начались схватки и женщина родила при въезде в Туркестан.

Так, с помощью полицейских в служебной автомашине на свет появился мальчик. Прибывшая бригада скорой помощи забрала новорожденного с матерью в больницу областного центра.

Темирханулы оказывает помощь семейной паре, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Глава семьи остался без работы и жилья, а также подорвал свое здоровье. Участковый инспектор помог им с арендой жилья и периодически привозит продукты питания, одежду и вещи первой необходимости.