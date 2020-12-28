28 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 19 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, Египта, Турции, ОАЭ, Украины, РФ, Республики Беларусь, Кыргызстана и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 2 832 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 094 человек, без справок прибыли 738 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, 1 243 пассажира, со справками — 928, без справок — 315;

в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 589 пассажиров, со справками — 1 166, без справок — 423.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа у всех 270 граждан РК, прилетевших в РК 26 декабря 2020 года, тестирование показало отрицательный результат.