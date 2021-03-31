В Казнете распространяют сообщение о том, что отныне ученики, пропустившие занятия по болезни, обязаны предоставить результаты ПЦР-анализа на COVID-19 с отрицательным результатом. Эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

В ведомстве пояснили, что в постановлениях главного государственного санитарного врача РК и главных госсанврачей областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента требования к обязательному наличию ПЦР-тестов для школьников не предусмотрены.

«Данные требования администрации школ не правомерны. Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» предусмотрено только наличие медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации образования для школьников, перенесших или контактировавших с больным коронавирусной инфекцией», — сказано в сообщении Министерства здравоохранения.

На скриншоте, который якобы подтверждает неправомерные требования в школах, указано, что случай произошел в городе Сатпаеве в Карагандинской области.

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, главный санитарный врач города Сатпаева подобных требований к школьникам также не выдвигал.

Из этого следует, что утверждения о том, что ученики, пропустившие занятия по болезни, обязаны сдавать ПЦР-анализ на COVID-19, не соответствуют действительности.