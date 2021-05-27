26 мая 2021 года гражданин Кыргызстана, прибывший авиарейсом Ош– Шымкент без ПЦР-справки, был депортирован из Шымкента.

26 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 29 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Южной Кореи, Турции, Грузии, Таджикистана, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 3 405 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт Алматы – 15 рейсов, 2 202 пассажира;

в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 689 пассажиров;

в аэропорт Шымкента – 2 рейса, 262 пассажира;

в аэропорт Атырау – 2 рейса, 160 пассажиров;

в аэропорт Актобе – 2 рейса, 27 пассажиров;

в аэропорт Караганды – 1 рейс, 0 пассажир;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, 65 пассажиров.