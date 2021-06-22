Гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом Ош-Алматы без справки, депортирован из аэропорта Алматы.

21 июня 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 32 международных авиарейса из ОАЭ, Египта, Грузии, Польши, Республики Беларусь, Турции, Черногории, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 4 553 авиапассажира.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 15 рейсов, 2 298 пассажиров;

в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 1101 пассажир;

в аэропорт Шымкента – 2 рейса, 318 пассажиров;

в аэропорт Актау — 3 рейса, 298 пассажиров;

в аэропорт Караганды — 2 рейса, 190 пассажиров;

в аэропорт Костаная — 1 рейс, 9 пассажиров;

в аэропорт Туркестана — 2 рейса, 339 пассажиров.