В Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауезова на встречу со студентами пригласили журналистов, чтобы обсудить тему «Роль СМИ в Независимом Казахстане».
Специально приглашенные на встречу со студентами нового факультета «Журналистика» руководители телекомпании и печатных издании рассказали о достижениях, работе СМИ и проблемах в обществе.
Студенты получили ответы на вопросы, высказали свое мнение. А практику будущие журналисты будут проходить в местных телеканалах и в редакциях печатных изданий. Между руководством университета и руководителями телекомпаний и газет подписан меморандум о сотрудничестве.
«Мы не случайно выбрали тему «Роль СМИ в Независимом Казахстане». Второй год мы обучаем новой специальности «Журналистика». И мы рады что руководители медиахолдингов Отырар, Айгак и Онтустик, а также печатных изданий согласились принять участие и рассказать о непростой профессии журналиста. Подписанный меморандум о сотрудничестве будет полезен. Студенты смогут на практике научиться основам журналистики», — подчеркнула Дария Кожамжарова, ректор ЮКГУ имени М.Ауезова.
Гости познакомились с деятельностью ВУза.
А позже на своей страницы в facebook директор медиахолдинга «Отырар» Айгерим Жумагулова поделилась своими впечатлениями от встречи.