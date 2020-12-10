В Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауезова на встречу со студентами пригласили журналистов, чтобы обсудить тему «Роль СМИ в Независимом Казахстане».

Специально приглашенные на встречу со студентами нового факультета «Журналистика» руководители телекомпании и печатных издании рассказали о достижениях, работе СМИ и проблемах в обществе.

Студенты получили ответы на вопросы, высказали свое мнение. А практику будущие журналисты будут проходить в местных телеканалах и в редакциях печатных изданий. Между руководством университета и руководителями телекомпаний и газет подписан меморандум о сотрудничестве.

«Мы не случайно выбрали тему «Роль СМИ в Независимом Казахстане». Второй год мы обучаем новой специальности «Журналистика». И мы рады что руководители медиахолдингов Отырар, Айгак и Онтустик, а также печатных изданий согласились принять участие и рассказать о непростой профессии журналиста. Подписанный меморандум о сотрудничестве будет полезен. Студенты смогут на практике научиться основам журналистики», — подчеркнула Дария Кожамжарова, ректор ЮКГУ имени М.Ауезова.

Гости познакомились с деятельностью ВУза.

А позже на своей страницы в facebook директор медиахолдинга «Отырар» Айгерим Жумагулова поделилась своими впечатлениями от встречи.

— Сегодня меня с моими коллегами пригласили на встречу со студентами. Говорили мы о том, какие журналисты сегодня востребованы. Что такое конвергентность и почему конвергентный журналист высоко ценится.

Хочется отметить, что пандемия показала нам, как быстро меняется время и все переходит на онлайн-формат. И сейчас профессиональный SMM-специалист становится на вес золота. А так как мало, где у нас обучают на специалистов SMM или, например, пресс-секретарей, эти специалисты просто нарасхват.

Поэтому важно быть разносторонним: уметь «вкусно» писать и своевременно подавать информацию целевой аудитории, а она на телевидении – одна, на сайте – другая, в соцсетях – третья, есть еще и газеты.