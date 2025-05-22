Слово во имя согласия: в Шымкенте встретились журналисты и блогеры

Диалог объединил региональных журналистов, популярных блогеров и будущих профессионалов медиа.

Говорили откровенно — о роли слова в укреплении межэтнического согласия, о вызовах цифровой эпохи и о том, как не потерять доверие аудитории в потоке фейков.

Сенатор Алишер Сатвалдиев представил уникальный глоссарий — инструмент, способный снять напряжение при освещении этнических тем и не допустить, чтобы слово стало оружием.

Алишер Сатвалдиев, депутат Сената Парламента РК: «Президент на сессии АНК поручил активизировать работу клубов журналистов и блогеров в регионах. Мы привезли глоссарий — он подскажет, как корректно использовать этнические термины и не допустить искажения смысла. Ведь неправильно подобранное слово может породить конфликт».

Как отметили участники встречи, сегодня медиа — не просто зеркало, а инструмент влияния. И если он в руках профессионалов — общество становится устойчивее, добрее и крепче.

Айгерим Джумакулова, руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента: «СМИ формируют общественное сознание. Особенно в темах, касающихся межэтнических отношений, важны точность, уважение и ответственность. Мы должны работать не на сенсацию, а на единство».

Но не всё так гладко — звучали и тревожные сигналы. Журналист Бахтияр Тайжан напомнил: Казахстан не застрахован от внешнего информационного давления.

Бахтияр Тайжан, журналист: «Президент говорил о деструктивных силах, финансируемых извне. Их цель — расколоть общество. Мы, журналисты, не имеем права на молчание. Наша задача — защищать правду, говорить честно, но ответственно».

В дискуссии приняли участие и студенты Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова — будущие журналисты, которым уже сейчас передают главное правило профессии: служить миру, а не конфликту.