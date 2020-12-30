В Туркестанской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

Напомним, на территории Туркестанской области в период с 26 декабря по 10 января 2021 года полицейскими ДП Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», направленное на выявление и пресечение фактов реализации несертифицированной пиротехнической продукции, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Только с начала отработок стражи порядка выявили 4 факта незаконной продажи пиротехники, из них 3 — в г. Туркестан и 1 — в Мактаральском районе.

К примеру, на одной из улиц областного центра сотрудники полиции выявили владельца магазина, который незаконно торговал пиротехникой. В отношении нарушителя составили административный протокол и наложили штраф на сумму 30 МРП.

По всем же выявленным фактам полицейские составили административные протокола по статье 196 КоАП РК «Незаконная торговля товарами или иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан».

Как отметили полицейские, данное мероприятие прово дится прежде всего в целях безопасности при обращении с пиротехникой в период новогодних праздников, предупреждения несчастных случаев при использовании некачественной продукции, в особенности детьми.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам воздержаться от покупки несертифицированной продукции, быть осторожными при пользовании пиротехникой и соблюдать правила пожарной безопасности, а также советую приобретать качественную пиротехнику у добросовестных реализаторов.