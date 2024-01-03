Неосторожное обращение с огнем привело к гибели мужчины

В Шымкенте в праздничные дни за помощью после неудачного использования пиротехники никто не обращался.

Об этом сообщил официальный представитель департамента по ЧС Аскар Шарип. К праздникам спасатели начали готовиться заранее. По всей стране прошла акция «Безопасный новый год». Пожарные напоминали жителям о том, что неправильная эксплуатация фейерверков, салютов и петард может привести к печальным последствиям.

Своевременная профилактика по эксплуатации пиротехники во время празднования Нового года, дала положительные результаты, считают спасатели. Шальные петарды не отправили на больничную койку пострадавших и не вызвали пожаров.

Не раз спасатели предупреждали и об опасности возгораний. Однако этой важной рекомендацией воспользовались не все. За несколько часов до наступления Нового года, неосторожное обращение с огнём — стало причиной смерти мужчины в частном доме.

Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента:

«31-го декабря, около половины девятого вечера, поступило сообщение о возгорании одного квадратного метра индивидуального жилого дома по улице Жангакты. По прибытию на место происшествия был обнаружен труп мужчины 1973 года рождения. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза».

В период новогодних праздников 240 спасателей перевели на усиленный вариант несения службы. В готовности к оперативному реагированию находилось больше пятидесяти единиц спасательной техники

Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента:

«С 25-го декабря 2023 года проходила республиканская акция «Безопасный Новый год». Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Шымкента были организованы масштабные мероприятия. Так, в «Палате предпринимателей» мы собрали представителей бизнеса и напомнили о и норм пожарной безопасности в праздничные дни в местах большого скопления людей, ресторанах и кафе. Совместно с Департаментом полиции был организован брифинг по использованию петард и незаконной торговле пиротехникой».

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают соблюдать меры безопасности не только в новогодние праздники. А в случае необходимости звонить по номеру «112»