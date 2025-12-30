Безопасная пиротехника: на что обращать внимание?

В преддверии Нового года усиливаются меры безопасности. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям совместно с полицейскими провели рейд по рынкам и торговым точкам, направленный на предотвращение незаконной продажи пиротехнических изделий.

В отношении тех, кто торговал без разрешения и в неустановленных местах, выписали штрафы.

На шымкентских рынках идет бойкая торговля новогодними товарами. Желающих приобрести праздничную атрибутику немало. Но специалисты призывают соблюдать осторожность и покупать пиротехнику только у продавцов, имеющих на нее сертификаты.

«У меня тоже есть внуки. Всякое бывает: может попасть в глаза или в другие части тела — люди по-разному запускают фейерверки. Нам это не нужно, мы не продаём«, — говорит Фарида, продавец.

Пожарные совместно с правоохранителями вышли в рейд по рынкам и торговым точкам. В этот раз проверка прошла в торговом доме «Казына», а также на рынках «Кыргы» и «Акбар». Один из предпринимателей был готов к Новому году, но не к приходу проверяющих. На прилавке — разные виды салютов, бенгальских огней и бомбочек.

«В отношении нарушителей составляем административные протоколы по 196 статье. В среднем в день составляется по 4–5 протоколов. Некоторые жалуются, что не знают, куда сбыть уже закупленный товар, однако по закону его продажа запрещена», — говорит Бибиайым Мусаева, сотрудник департамента полиции Шымкента.

Нарушителей штрафуют сразу, без предупреждения. Штраф около 100 тысяч тенге. Но есть и те, кто, несмотря на неоднократные административные протоколы, продолжает незаконную торговлю.

«Пиротехнические изделия сами по себе представляют опасность из-за высокого риска взрыва. Поэтому мы проводим разъяснительную работу с жителями и предпринимателями. У каждого изделия должен быть сертификат, оно должно быть изготовлено на заводе. В противном случае использование запрещено. Мы также объясняем, какие виды пиротехники применять нельзя. На каждом изделии указаны правила использования, с которыми необходимо обязательно ознакомиться и строго их соблюдать», — говорит Жолдас Ахметов, сотрудник департамента по ЧС Шымкента.

Использование пиротехнических изделий не запрещено при соблюдении пожарной безопасности. Как рассказали сотрудники ДЧС, в прошлом году в новогодние праздники серьёзных происшествий зафиксировано не было. Но призывают быть бдительными. Салюты нужно запускать подальше от жилых домов и автомобилей. Запрещается использование пиротехники несовершеннолетними.